Le wali de Tipasa, Omar Hadj Moussa, a émis, dimanche, une décision portant interdiction de la circulation automobile de et vers la wilaya de Tipasa, exception faite des véhicules de transport de marchandises, selon le document, dont l’APS a obtenu une copie.

Cette décision (applicable jusqu’au 17 juillet courant) interdit l’entrée et la sortie des véhicules de et vers le territoire de la wilaya de Tipasa, à l’exception de ceux assurant l’approvisionnement en différentes marchandises et en produits énergétiques, est-il souligné dans le même document.

La décision conditionne l’autorisation de circulation des véhicules de transport de différentes marchandises par leur respect des horaires de confinement partiel, imposé dernièrement, par les autorités publiques, à 10 communes de l’Est et du Centre de Tipasa, ayant enregistré une hausse dans les cas de contamination par la Covid-19.

Cette décision du wali de Tipasa s’appuie sur une correspondance du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du ter ritoire, datée du 12 juillet 2020, instruisant d’interdire la circulation automobile entre les wilayas, à cause de ce virus menaçant la santé publique.

La mesure s’inscrit dans le cadre de la préservation de la santé publique, de la sécurité des personnes et de la sauvegarde de l’ordre public, en renforçant les mesures préventives entreprises, dernièrement, par les autorités supérieures, aux fins d’endiguer la propagation du nouveau coronavirus.

Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire a annoncé, jeudi passé, dans un communiqué, des mesures de confinement partiel pour dix communes de la wilaya de Tipasa, et ce à partir de 13h00, jusqu’à 5h00 du matin, pour une dizaine de jours. Un communiqué ultérieur de la Présidence a interdit la circulation des véhicules particuliers de et vers 29 wilayas en confinement partiel. La décision de confinement concerne les communes de Hattatba, Koléa, Bou Ismail, Khemisti, Ain Taguourait, Tipasa, Hadjout, Bourguigua, Merad et Nadhor.

La wilaya de Tipasa compte 606 cas de COVID-19 depuis la déclaration de la pandémie. Les 10 communes soumises au confinement partiel ont été déterminées, suite aux enquêtes épidémiologiques.