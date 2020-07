Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou, a insisté lundi à partir de Bordj Bou Arreridj sur la nécessité "d’exploiter toutes les capacités disponibles" pour relancer le secteur et sortir de la dépendance aux hydrocarbures.

Au cours d'une visite d'inspection dans cette wilaya, le ministre a affirmé que "l'Algérie possède tous les ingrédients pour faire progresser le secteur du tourisme", ajoutant qu’il s’agit d’exploiter toutes les capacités disponibles et de les promouvoir, à l’instar de l'écotourisme, le tourisme thermal, le tourisme de montagne, saharien et culturel.

Et de préciser : "Nous devons orienter tous les efforts dans cette optique afin que le secteur du tourisme bénéficie de l’attention qu’il mérite et devient l'une des ressources les plus importantes du pays en matière de devises".

Selon le ministre, il faudrait également prêter attention au patrimoine culturel, le dépoussiérer et le préserver pour les générations futures, tout en oeuvrant à commercialiser les produits artisanaux localement et internati onalement.

Visitant certains hôtels privés du chef-lieu de wilaya, le ministre a salué l’initiative des propriétaires qui ont mis leurs établissements à la disposition des pouvoirs publics dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, attestant que "l'Etat ne les abandonnera pas alors qu’ils traversent une période difficile et ce, en les accompagnant et en les soutenant pour leur éviter de subir les répercussions de la pandémie".

Visitant, par ailleurs, une exposition organisée au siège de la Chambre de l’industrie et de l’artisanat, M. Hamidou a également loué les efforts déployés par les artisans qui ont confectionné un nombre important de masques de protection dans leurs ateliers, comme contribution à l’effort national de lutte contre l’épidémie coronavirus, avant d’honorer un certain nombre d’entre eux.