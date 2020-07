Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki et le Directeur général de l’Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement (ALDEC) , Mohamed Chafik Mesbah ont tenu lundi une séance de travail pour examiner nombre de dossier de coopération entre les deux institutions, a indiqué un communiqué du ministère.

Tenue au siège du ministère des Ressources en eau en présence de nombre de cadres du ministère et de l’ALDEC, la séance de travail a porté sur une présentation globale et détaillée des axes importants de la coopération entre le secteur des Ressources en eau et différents pays et instances internationales, lit-t-on dans le communiqué.

A cette occasion, M. Berraki a appelé à la recherche de voies et moyens de coopération en s’appuyant sur les compétences de l’ALDEC, dans l’objectif d’élargir le domaine du partenariat international en matière des ressources en eau, à même de tirer profit de ce que le secteur pourra produire comme expertises et fabrication d’équipements aux fins d’exportation, tels que stations d e traitement et d’épuration des eaux (STEP), engins de dévasement des barrages et canalisations, fabriquées actuellement en Algérie.

Créée par décision du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en février 2020, l’ALDEC œuvre pour la solidarité et le développement de la coopération internationale, notamment avec les pays voisins.