Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, en visite de travail dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, a souligné, lundi, la nécessité de redonner au secteur de l’agriculture la place qui lui sied et d’encourager l’investissement dans ce domaine.

Au niveau de l’exploitation agricole "Harima Rabah", implantée dans la commune de Tabia, première étape de sa visite, Abdelaziz Djerad a insisté sur la place et l’apport de l’agriculture dans l’économie nationale, mettant en exergue la nécessité d’un retour vers ce secteur, créateur d’emplois et de richesses et pour réduire la facture des importations.

"Notre production agricole est variée et de qualité. Le secteur doit être valorisé en encourageant l’investissement et en mobilisant les moyens nécessaires pour intervenir et exploiter de grandes surfaces", a souligné le Premier ministre. Dans ce cadre, l’Etat interviendra pour apporter son assistance mais c’est à l’entreprise d’assurer et d’apporter la plus-value, a encore précisé Abdelaziz Djerad, soulignant la nécessité de développer et d’encourager l’industrie de transformation d es produits agricoles pour répondre aux besoins nationaux.

Le Premier ministre a, en outre, insisté sur l’importance à donner à la région du Sud du pays dans le but de diversifier la production agricole et d’alléger la facture des importations.

L’exploitation agricole "Harima Rabah" est le fruit d’un investissement privé. Elle s’étend sur une superficie totale de 1.364 has et spécialisée dans l’arboriculture fruitière, couvrant une superficie de 997 hectares de pommiers, pêchers, pruniers, cerisiers, vignes, abricotiers et plaquemines.

L’exploitation assure une production totale de 560.210 quintaux.

Cette exploitation utilise le système d’irrigation du goutte à goutte qui assure une économie de l’eau, grâce à un réseau comportant dix bassins d’accumulation d’une capacité totale de 1.900.000 m3.

Cet investissement, réalisé sur fonds propres, est doté d’infrastructures de stockage, composées de deux chambres froides d’un volume total de 2000 m3 et de deux hangars d’une capacité totale de 1.800 m2.

L’exploitation agricole a permis, en outre, la création de 560 postes d’emploi, dont 260 permanents et 300 autres saisonniers. Elle est répartie sur trois sites, deux au niveau de la commune de Sidi Ali Benyoub et un troisième dans la commune de Tabia.