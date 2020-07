Trois concours relatifs au meilleur quartier, local commercial et association de la wilaya de Boumerdes respectueux des mesures de prévention contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) ont été lancés officiellement, lundi, par le wali Yahia Yahiatene. "La création de ces trois concours s’inscrit au titre des mesures de sensibilisation et d’incitation à l’application des mesures de prévention contre cette pandémie", a indiqué le wali dans une déclaration à la presse, à l’issue d’une rencontre avec les responsables de différents secteurs et corps sécuritaires, consacrée à l’examen de la situation de la COVID-19 dans la wilaya.

Le premier prix est relatif au meilleur quartier de la wilaya respectueux des mesures de prévention contre la Covid-19, tandis que le 2eme prix concernera le meilleur local commercial appliquant ces mêmes règles, et le 3eme destiné à la meilleur association locale activant dans le domaine de sensibilisation et lutte contre ce virus, a expliqué M.Yahiatene. Signalant l’élaboration en cours des c ritères de sélection des vainqueurs de chacun de ces concours par des spécialistes du domaine, au moment où les dates de remise des prix aux lauréats seront fixées ultérieurement. Selon le wali, cette initiative a pour objectif principal d’inciter les citoyens à "s’impliquer de façon effective dans la lutte contre cette pandémie, tout en ancrant, chez eux, les valeurs de concurrence positive en matière de prévention sanitaire, de l’esprit de citoyenneté et du travail collectif, parallèlement à la consécration du rôle du mouvement associatif dans le domaine", a-t-il souligné. Cette rencontre élargie a été couronnée par une série de mesures, représentées notamment par la réactivation des salles de soins à travers la wilaya, notamment au niveau des zones d’ombre, outre la mobilisation d’établissements hôteliers, pour le confinement sanitaire, en vue de réduire la tension sur les hôpitaux et les établissements de santé de proximité. A cela s’ajoute, la garantie du transport aux staffs médicaux, et l’affectation de subventions financières pour l’acquisition d’équipements médicaux nécessaires, tout en encourageant la confection des bavettes, et le déstockage des bavettes et des médicaments disponibles dans la wilaya, avec l’intensification de la sensibilisation, de la prévention et des actions de désinfection.