Edifiés selon les normes urbanistiques d’usage et dotés de toutes les commodités vitales nécessaires pour le bienêtre des bénéficiaires, ces logements seront attribués après l’achèvement des travaux d’aménagement externe qui ont été retardés suite à la propagation de la pandémie du Covid-19, et raccordement aux réseaux divers (AEP, assainissement, électricité et gaz), a précisé le wali Boualem Amrani, lors de l’inspection des chantiers en cours d’achèvement dans la localité de Zelfana (65 km au sud-est de la wilaya). Le premier responsable de la wilaya a mis en exergue, la volonté des pouvoirs publics à œuvrer pour la satisfaction des besoins de la population et à booster les projets de développement durable dans la wilaya. "L’évolution que connait la wilaya de Ghardaïa doit être soutenue par la maîtrise de l’exp ansion de l’espace urbain, la mise en place des services et infrastructures nécessaires, l’adoption d’un système de mobilité et de transport urbain adéquat, la préservation des espaces publics, du cadre de vie, et l’éradication des constructions précaires et illicites", a-t-il ajouté.

Un total de 636 logements sociales locatifs (LSL) 320 logements (AADL) et 220 logements ruraux aidés achevés dans les différentes localités de la wilaya, seront attribués à leurs bénéficiaires, a indiqué pour sa part le directeur du logement (DL) Abdelhalim Mellat. Des efforts sont consentis en dépit de la situation sanitaire de pandémie du coronavirus pour la réception de ces habitations dans les délais impartis, et conformément aux conditions requises notamment dans le volet qualité et parachèvement des travaux de raccordement aux réseaux divers et ceux de l’aménagement extérieur, a fait savoir ce responsable. Le parc de logement de la wilaya de Ghardaïa compte plus de 157.717 unités tous types confondus avec un taux d’occupation par logement (TOL) estimé à 3,04 personnes par habitation, selon les données de la direction du logement.