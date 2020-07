Les présidents des Ligues de cyclisme d'Alger et de Sétif, Messaoud Daoud et Fayçal Dekhili, ont écopé d'une suspension de 24 mois, rehaussée d'une amende de 100.000 DA chacun, pour «mauvais comportement» lors de l'Assemblée générale (AG) de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), a indiqué lundi cette instance.

Sanctionné par la FAC juste après les faits, le 22 février dernier, Daoud Messaoud avait fait appel de cette décision, mais la Commission de recours, après étude du dossier, a finalement entériné la première décision prise par la Commission de discipline, selon la même source.

Dans son verdict, la Commission de discipline s'était basée sur le fait que «Messaoud Daoud avait quitté les travaux de l'AG de la FAC d'une manière provocante, en manquant de respect à l'assistance, dont deux représentants de la tutelle», peut-on lire dans le procès verbal, dont une copie a été transmise à l'APS.

Pour rappel, Messaoud Daoud avait déjà été suspendu un an par la Fédération algérienne de cyclisme en août 2019 «pour atteinte à la stabilité» de cette instance.

Il avait an noncé trois mois plus tard avoir obtenu gain de cause auprès du Tribunal algérien du règlement des litiges sportifs (TARLS).

Messaoud Daoud était accusé d'avoir outrepassé ses prérogatives, en invitant un club espagnol à participer au Grand-Prix cycliste d'Alger qu'il souhaitait organiser, alors qu'à ce moment-là, la FAC était encore en veilleuse.