Sept enfants et deux femmes ont été tués dans une frappe aérienne qui a également blessé quatre civils à Hajjah, dans le nord du Yémen en guerre, a annoncé lundi le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (Ocha).

Située près de la capitale Sanaa, Hajjah est une ligne de front entre les forces du gouvernement, appuyées par une coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite, et les éléments du mouvement Ansarullah (Houthis), qui contrôlent une partie du nord, dont Sanaa, depuis 2014.

"Les premiers rapports de terrain indiquent que le 12 juillet, une frappe aérienne a tué sept enfants et deux femmes", a déclaré l'Ocha dans un communiqué.

"Deux autres enfants et deux femmes ont été blessés", a ajouté le bureau, précisant qu'ils avaient été hospitalisés.

"Il est incompréhensible qu'au milieu de la pandémie de Covid-19, au moment où les options pour un cessez-le-feu sont sur le point de se concrétiser, les civils continuent d'être tués au Yémen", a regretté Lise Grande, coordinatrice humanitaire de l'ONU pour le Yémen.

Les parties au conflit sont accusées par les experts onusiens d'av oir commis une "multitude de crimes de guerre".

L'Arabie saoudite, qui contrôle l'espace aérien et mène des frappes aériennes, a été à plusieurs reprises accusée de bavures contre les civils.

Lundi, la coalition qu'elle dirige a reconnu la "possibilité de pertes civiles" lors d'une opération ciblant les Houthis le 12 juillet à Hajjah.

Le dossier a été transféré à une équipe chargée d'examiner ce type d'"incidents".

La coalition a par ailleurs annoncé que ses forces "ont intercepté et détruit sept drones et quatre missiles balistiques" lancés par les Houthis vers l'Arabie saoudite, dans une tentative de cibler "des civils et des biens à caractère civil".

Près de 1.000 victimes civiles liées au conflit ont été signalées au cours des six premiers mois de 2020, a précisé l'Ocha.

Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts, dont une majorité de civils, selon les organisations humanitaires.

L'ONU qualifie la situation au Yémen de pire crise humanitaire au monde, avec près de 80% de la population, soit plus de 24 millions d'habitants, ayant besoin d'une forme d'aide et de protection.

Le pays risque de se retrouver de nouveau au bord de la "famine" et l'ONU n'a pas les "ressources nécessaires" pour prévenir la catastrophe, avait averti la semaine dernière Lise Grande.