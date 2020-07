Des militaires d'une patrouille russo-turque ont été blessés mardi dans l'explosion d'une bombe au passage de leurs véhicules dans le nord-ouest de la Syrie, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

L'engin a explosé à 08H50 (05H50 GMT) au passage du convoi sur l'autoroute M4, dans la sud d'une zone de désescalade située dans la province d'Idleb, dominée par des groupes terroristes.

"Deux véhicules blindés, l'un russe, l'autre turc, ont été touchés". Trois Russes ont été "légèrement blessés", a ajouté le ministère, en faisant état de blessés parmi les forces turques, mais sans donner plus de précisions.

La Russie et la Turquie ont lancé des patrouilles communes en mars après un accord de cessez-le-feu destiné à mettre fin aux combats dans et autour d'Idleb en Syrie. L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) a indiqué que "plusieurs détonations" avaient été entendues "lors du passage de la patrouille dans un village au nord-est d'Ariha liées à l'explosion d'un engin" qui aurait "blessé au moins trois soldats russes". L'explosio n a eu lieu, selon le directeur de l'OSDH Rami Abdel Rahman, "malgré d'intenses opérations de ratissage menées par les forces turques 24 heures avant le lancement de la patrouille conjointe sur la route qui sépare les zones contrôlées par les factions" insurgées "de celles contrôlées par les forces gouvernementales, en application du cessez-le-feu".