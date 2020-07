Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov et le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo ont eu lundi une conversation téléphonique au sujet des préparatifs d'un sommet des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

"Les deux hauts diplomates ont discuté en détail des préparatifs d'une réunion initiée par la Russie des dirigeants des pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU.

Les parties ont échangé leurs points de vue sur le maintien de la stabilité stratégique dans le cadre des prochaines réunions des groupes de travail russo-américains sur les questions politico-militaires", indique le communiqué.

En outre, MM. Lavrov et Pompeo ont évoqué des questions concernant le règlement des conflits dans certaines régions du monde, y compris l'Afghanistan, la Libye et la Syrie, précise le document.

D'autres questions urgentes de l'agenda international et des problèmes de relations bilatérales ont également été abordés, ajoute-t-il.