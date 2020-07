Il a fait ces déclarations lors de deux réunions distinctes, tenues lundi, avec les présidents et les membres des commissions des affaires étrangères et de la défense de la Chambre des communes au Parlement britannique, à travers la vidéoconférence, a rapporté l'agence de presse jordanienne Petra.

Le roi Abdallah II a réaffirmé "la position ferme" de la Jordanie sur la question palestinienne et "la nécessité de parvenir à une paix globale et juste sur la base d'une solution à deux Etats, avec l'établissement d'un Etat palestinien indépendant, souverain et viable sur la ligne du 4 juin 1967, avec El Qods-Est pour capitale".

Le souverain jordanien a en outre "salué la position du Royaume-Uni sur la question palestinienne et ses efforts pour parvenir à la paix".