Les manifestations au Mali ont fait onze morts et 158 blessés ces derniers jours à Bamako, capitale du pays, a annoncé lundi la Primature malienne à l'issue d'une rencontre du Premier ministre avec les secrétaires généraux des ministères, le gouverneur du District de Bamako et plusieurs responsables des forces de l'ordre.

La rencontre a permis de faire le point sur la situation sécuritaire et sanitaire après les débordements qui ont suivi les manifestations de ces derniers jours suite à l'appel du Mouvement du 5 Juin - Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP).

La Primature a confirmé onze morts et 158 blessés enregistrés parmi les manifestants et les forces de l'ordre au niveau du CHU Gabriel Touré et de plusieurs centres de santé de référence du District.

Pour calmer la tension dans le pays, le président Ibrahim Boubacar Kéita a fait plusieurs propositions de sortie de crise. Il a déjà annoncé l'abrogation du décret de nomination des membres de la Cour constitutionnelle du Mali, ce qui permettra d'aboutir à la mise en œuvre des recommandations issues de la mission de la Communauté économique des Etats de l'A frique de l'Ouest (CEDEAO).