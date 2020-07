La Société tunisienne d’électricité et du gaz a signé un accord avec la compagnie française International Qair pour la mise en place de la première centrale solaire flottante du pays.

L’infrastructure qui utilisera la technologie photovoltaïque, sera implantée dans la localité de Berges-du-Lac et aura une capacité de production de 200 KW. Elle est prévue pour entrer en service fin 2021. Le projet bénéficiera du financement du Fonds d’aide au secteur privé (FASEP) de la direction générale du Trésor français.

Cette infrastructure dont la mise en œuvre sera lancée sous peu servira de pilote pour évaluer la capacité du pays à reproduire ce type de centrales à plus grande échelle. La compagnie française Qair a également obtenu, la construction en Tunisie, d’une centrale solaire de 10 MW qui sera implantée dans le gouvernorat de Kasserine.

Pour rappel, la Tunisie s’est donnée pour objectif de produire 30 % de son électricité grâce au renouvelable d’ici 2030.