Le célèbre artiste plasticien algérien Hamza Bounoua a signé un spectacle de calligraphie arabe lumineuse dont la toile de fond sont les rues de la commune d’Alger centre, annonce le Théâtre d’Alger centre sur sa page Facebook.

Baptisé "Hourof El Jenna" (Lettres de Paradis), ce spectacle qui sublime des photographies par la calligraphie arabe lumineuse vient relancer la scène culturelle en temps de Coronavirus, qui a paralysé toutes les activités culturelles en Algérie. Le spectacle riche en images artistiques réunit subtilement la sacralité de la lumière et l’authenticité de la calligraphie arabe dans un espace ouvert inanimé.

Ces illustrations lumineuses, qui habillent le vide et l’obscurité de la ville d’Alger, font oublier un tant soit peu la conjoncture difficile que traverse l’Algérie et le monde entier. Par ailleurs, ce travail artistique permet de véhiculer une image revalorisante de la capitale en mettant en exergue la beauté de son urbanisme et la singularité de son architecture en tant que ville méditerranéenne par excellence.

L’expérience servira certainement, via les réseaux sociaux et autres supports de communication, à la promotion de la ville d’Alger, dont la lumière a été pérennisée dans de nombreuses œuvres d’arts plastiques à travers les siècles.