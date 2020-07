Le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou, a affirmé lundi à El Eulma (27 km à l'Est de Sétif) que son département a récemment affecté 18 hôtels publics d’une capacité d’accueil de 3 710 lits répartis sur 13 wilayas pour la mise en quarantaine sanitaire dans le cadre des efforts visant à endiguer la propagation de la pandémie de la Covid-19.

"Depuis le 2 juillet en cours, pas moins de 18 hôtels d’une capacité totale de 3 710 lits sont mis à la disposition des Directions de la Santé et de la population de 13 wilayas en vue d’être exploités pour la mise en quarantaine sanitaire dans le cadre des efforts visant à lutter contre la propagation du nouveau Coronavirus", a précisé le ministre, en marge de son inspection des travaux de réalisation de l’un des hôtels privés d’El Eulma.

"Ces établissements sont destinés à accueillir les porteurs sains de la Covid-19 afin de protéger leur entourage et briser les chaînes de contamination", a indiqué Mohamed Hamidou, évoquant, dans ce contexte, la possibilité, si la situation l’exige, de "réquisitionner d’a utres hôtels du secteur privé qui ont aidé à faire face à cette épidémie durant la première étape de mise en quarantaine des ressortissants algériens rapatriés de l’étranger".

Le ministre a, dans ce même contexte, souligné que "tous les hôtels, publics et privés, sont mis à la disposition des walis qui disposent de toutes les prérogatives pour répondre aux besoins en matière d'hébergement et de contribuer à la lutte contre cette épidémie." M. Hamidou a appelé les citoyens à "une meilleure prise de conscience pour éradiquer la pandémie et pouvoir passer le plus tôt possible à l’étape suivante, à savoir celle de la bataille économique qui attend le pays."