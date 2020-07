Le nombre de cas d'infection au nouveau coronavirus en Inde a dépassé mardi le cap des 900.000, selon le dernier bilan publié par le ministère de la Santé du pays.

Le ministère a annoncé mardi 553 nouveaux décès liés au COVID-19 et 28.498 cas positifs supplémentaires signalés au cours des 24 dernières heures à travers le pays, portant le bilan total à 23.727 décès et 906.752 cas.

D'après un bulletin d'information publié par le ministère, le nombre de cas actifs dans le pays est actuellement de 311.565, et jusqu'à présent 571.460 personnes sont sorties de l'hôpital après amélioration de leur état.

L'Inde est actuellement entrée dans la phase dite "2.0" de son déconfinement, en vertu de laquelle les restrictions restent pleinement en vigueur dans certaines zones.