Plusieurs opérations ont été réalisées pour renforcer le réseau électrique à Bouira dans le cadre du programme d'amélioration de la qualité du service, a indiqué dimanche la chargée de la communication de la société de distribution de l'électricité et du gaz (SDC), Mlle Ouidad Benyoucef.

Lancées dans le cadre de l’amélioration de la qualité et la continuité de service, ces opérations ont porté notamment sur la réalisation de 44 postes transformateurs et 111 km de lignes électriques, selon les détails fournis à l'APS par Mlle Benyoucef.

"Des efforts considérables ont été déployés pour satisfaire notre clientèle lui permettant ainsi de bénéficier du confort de l’électricité, une commodité vitale pour améliorer ses conditions de vie", a expliqué la même responsable.

"Ces projets ont été réalisés pour un montant global de l'ordre de 1829 millions de dinars", a-t-elle précisé. Par ailleurs, d’autres projets de réalisation de postes et lignes électriques sont confrontés à des oppositions de diverses origines, tandis que d'autres nécessitent des assiettes foncières pour l’implantation de post es électriques. Les oppositions concernent le passage de lignes devant raccorder deux postes ACC (Postes transformateurs sur supports électriques) au niveau de Ikadachen dans la commune d'Ait Laâziz et Mergueb à Ain Turk.

Le manque du foncier freine également le lancement des travaux de génie civil au village agricole de Said Abid, ainsi qu'à la cité des 338 logts, et à Ouled Boutoula dans la commune de Bouira, selon les explications données par Mlle Benyoucef.

Le taux de couverture en matière d'électricité a dépassé les 98 % grâce à une longue série de projets réalisés ces dix dernières années dans la wilaya de Bouira.