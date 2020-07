Au total, 145 lits supplémentaires ont été mobilisés, répartis sur plusieurs établissements sanitaires de la wilaya de Tébessa pour la prise en charge des cas confirmés de coronavirus (Covid-19), a indiqué dimanche, le chef de l’exécutif local, Moulati Atallah." Ces lits supplémentaires sont répartis sur quatre nouveaux services de référence, ouverts dans les grandes Dairas de la wilaya pour la prise en charge des malades atteints du coronavirus et devront atténuer la pression sur l'hôpital de référence "Bouguerra Boulaares" de Bekkaria, saturé, avec l’augmentation du nombre des cas confirmés contaminés au Covid-19’’, a précisé le même responsable lors de son passage sur les ondes de la radio locale.

Dans les détails, le même responsable a indiqué que 50 lits ont été mobilisés à l'hôpital d'El-Aouinet et 50 autres à l'hôpital de Ouenza (Nord du chef lieu) alors que 38 lits sont disponibles à l'hôpital de Chéréa (Sud-ouest de Tébessa) et 7 autres à Bir El-Ater (Sud de la wilaya), outre les 120 lits de l’hôpital de Bekaria. Il a souligné que la direction l ocale de la santé et de la population (DSP) a adopté cette distribution des lits en fonction de la propagation géographique du virus dans la wilaya, concentré en particulier dans les communes du Nord de cette wilaya frontalière. Ce nombre de lits mobilisé par la DSP reste ‘’insuffisant’’ face à ‘’la propagation inquiétante du virus’’, a ajouté le responsable, soulignant qu'une décision a été prise pour mobiliser ces lits uniquement pour les ‘’cas critiques’’, tandis que les autres cas bénéficieront du protocole de traitement et du suivi médical en restant chez eux. A cet effet, le même responsable a rappelé que plusieurs décisions ont été prises au cours de la semaine dernière visant à réduire la contamination au coronavirus, notamment la suspension temporaire de la délivrance des actes de mariage, l'interdiction de tous les regroupements et cérémonies familiales, la fermeture de tous les marchés et points de vente du bétail et la suspension de certaines activités commerciales. M. Moulati Atallah a souligné que la situation épidémiologique liée au nouveau coronavirus dans la wilaya de Tébessa est ‘’inquiétante et dangereuse’’ avec l'augmentation des cas confirmés et suspects, appelant les citoyens au respect ‘’strict’’ des mesures de prévention, notamment le port obligatoire de masques et la distanciation physique pour endiguer la propagation du virus.