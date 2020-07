La Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de football (FAF), en collaboration avec la Confédération africaine (CAF), organisera des stages de formation pour l'obtention des licences CAF A et CAF B d'entraîneurs pour la saison 2020-2021, rapporte dimanche l'instance fédérale sur son site.

Les sessions de formation comprendront 25 stagiaires maximum pour la licence CAF A et 30 maximum pour la licence CAF B, et ce, conformément aux directives de la CAF "Convention Coaching", précise la même source, sans dévoiler la date du début des stages.

Parmi les conditions exigées pour postuler aux deux licences, la nécessité de "cumuler trois saisons d’activité durant les cinq dernières années".

"Toute fausse déclaration ou falsification des données ou documents entraînera non seulement le rejet de la candidature, mais également des poursuites pénales et une suspension selon la réglementation", prévient la FAF.