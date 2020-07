Le goleador de Brentford crache le feu depuis quelques journées en inscrivant pas moins de 7 buts dont un triplé, lors des quatre dernières sorties de son club Brentford, qui a enregistré hier son 7e succès consécutif, et qui vise l'accession directe en Premier League, et cela à trois journées de la fin du championnat.

Avec 17 buts et 9 offrandes depuis le début de la saison, l'enfant d'Ain-Témouchent est désormais 6e du classement des buteurs, dont le podium est occupé par Aleksandar Mitrovic (Fulham) et son co-équipier du club, Ollie Watkins (24 buts pour chacun) et Lewis Grabban (Nottingham Forest) 20 buts.

A l'issue de la 43e journée, Brentford est bien placé dans la course à l'accession en occupant la 3e place avec 78 pts, derrièr e le leader Leeds (84 pts) et West Bromwich Albion (81 pts). A l'issue du championnat, les deux premières équipes iront directement au palier supérieur, alors que les 3e, 4e, 5e et 6e joueront les play-offs d'accession pour l'élite.

A Brentford avec lequel son contrat court jusqu'en 2022, le jeune international algérien est devenu l'une des pièces maîtresses du Onze entrant, contribuant grandement à la 3e place que son équipe occupe en Championship L'attaquant algérien (25 ans) continue d'attirer les convoitises des grands clubs anglais dont Arsenal, Chelsea et Manchester United, désireux de s'attacher ses services lors du prochain mercato estival. Arsenal, Leicester City ou encore Aston Villa sont aussi intéressés par son profil. D'après plusieurs indiscrétions, Brentford demandera "au moins" 20 millions d'euros pour céder le joueur algérien.