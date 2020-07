"Des dizaines de colons ont coupé ces oliviers qui ont plus de 20 ans, a précisé l'agence. Le propriétaire de ces oliviers et des terres palestiniennes dans la région a indiqué que ces agressions se sont répétées durant les dernières années dans une tentative de saisir ses terres par les colons israéliens.

Il a appelé les institutions nationales, juridiques et internationales à "intervenir immédiatement pour mettre fin à ces pratiques".

La violence des colons contre les Palestiniens et leurs biens est courante en Cisjordanie occupée, dont notamment des incendies de biens et de mosquées, des jets de pierres, le déracinement des cultures et des oliviers et des attaques contre des habitations.