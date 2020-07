Les forces aériennes de l'armée de Terre iranienne seront bientôt équipées de missiles dont les portées seront de 20 km et 100 km, a annoncé dimanche le commandanIran/armée/équipementt en chef, Youssef Ghorbani.

"Nous aurons bientôt des missiles d'une portée de 100 km", a déclaré le commandant en chef des forces aériennes de l'armée de Terre iranien, ajoutant que "les missiles de huit kilomètres et demi ont obtenu d'excellents résultats, et j'espère que nous aurons bientôt des missiles d'une portée de 20 et 100 kilomètres".

"Tire et oublie" est la traduction de l'anglais "Fire and forget" pour désigner un missile de troisième génération dont le guidage après lancement ne requiert plus l'intervention du servant de la plate-forme de tir. C'est donc un missile autonome après lancement.