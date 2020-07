Trois casemates pour terroristes et une bombe de confection artisanale ont été découvertes et détruites dimanche par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) à Médéa et Boumerdes, alors que deux pistolets automatiques et une quantité de munitions ont été découverts à Djelfa, indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l’Armée nationale populaire ont découvert et détruit, le 12 juillet 2020, trois (03) casemates pour terroristes et une (01) bombe de confection artisanale, et ce, lors d'opérations de recherche et de ratissage menées à Médéa et Boumerdes (1e Région militaire), alors qu'un autre détachement de l'ANP a découvert deux (02) pistolets automatiques et une quantité de munitions à Djelfa/1e RM", précise le MDN.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP "a arrêté, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, à Barika, wilaya de Batna/5e RM, trois (03) narcotrafiquants et saisi 50000 comprimés psychotropes et u ne somme d'argent s'élevant à 20 millions de centimes, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a saisi, en coordination avec les services des Douanes à Ouargla/4e RM, deux (02) véhicules tout-terrain chargés de 55860 comprimés psychotropes et 40000 paquets de cigarettes".

Par ailleurs, des détachements de l'ANP "ont appréhendé, à Djanet/4e RM et Tamanrasset/ 6e RM, 43 individus et saisi 52 groupes électrogènes, 42 marteaux piqueurs, deux (02) détecteurs de métaux et divers outils servant dans les opérations illégales d'orpaillage, tandis que des Garde-côtes ont mis en échec une tentative d’émigration clandestine de sept (07) personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale, à Annaba/5e RM", ajoute la même source.