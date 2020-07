"Les médias publics audiovisuels et écrits sont appelés à être réorganisés de manière profonde.

CÆest lÆépoque qui lÆexige et qui implique de les moderniser et de les transformer en entreprises organisées en portails numériques offrant des produits variés.

C'est-à-dire une offre basée sur le texte, le son et lÆimage, ce qui est une règle valable pour tout le monde : presse écrite imprimée, sites électroniques, radios et télés", a indiqué le ministre dans un entretien au quotidien la Sentinelle.

Il a affirmé que "cette évolution nécessaire est parfaitement conforme à la volonté et à la vision du Président de la République lui-même qui a fait de son 6ème engagement pour la fondation de la Nouvelle République un pilier essentiel".

"Sur la base de ce sixième engagement républicain, le chef de lÆEtat, alors candidat libre de toute attache partisane à la magistrature suprême, a promis de sÆinvestir pleinement pour lÆavènement +dÆune presse libre et indépendante, respectueuse des règles du professionnalisme, de lÆéthique et de la déontologie, érigée en vecteur de lÆexercice démocratique et protégée de toute forme de dérive+", a-t-il rappelé.

Interrogé sur un chantier de restructuration des groupes publics de communication, M. Belhimer a indiqué "qu'il nÆest pas encore question dÆun nouveau chantier de restructuration des groupes publics de communication qui aurait été lancé en bonne et due forme".

Pour lui, "Il sÆagit à lÆheure actuelle de la nomination de nouveaux DG et PDG dÆentreprises du secteur économique de la Communication.

Des responsables chargés dÆassainir des sociétés assises actuellement sur des déséquilibres structurels, financiers et humains, et qui accumulent déficits de tous genres et pertes dÆargent".

"Ces nouveaux dirigeants sont chargés de les préparer à constituer à terme des groupes économiques autonomes sous lÆégide du CPE, le Conseil des participations de lÆEtat qui dépend du Premier ministre.

Sont ainsi concernés lÆANEP, les Imprimeries et les six titres de la presse écrite publique", a-t-il dit, tout en signalant, à ce propos, que le secteur de la Communication "est aujourdÆhui le seul à ne pas avoir opéré cette mutation".

Il a expliqué qu'"une fois assainies, ces entreprises devraient se diversifier et produire de la richesse pour ne plus avoir à dépendre du budget du ministère de la Communication ou de la manne providentielle de lÆANEP qui maintient notamment les six journaux publics sous perfusion financière permanente". "En attendant, la publicité publique continuera effectivement à constituer lÆessentiel des aides de lÆEtat à la presse nationale dans son ensemble", a-t-il ajouté.

Le ministre a annoncé en outre la réactivation du Fonds dÆaide à la presse, gelé en 2015.

"Indépendamment des futurs ressources du Fonds dÆaide à la presse qui a été gelé en 2015 et vu ses réserves transférées au Trésor Public.

Ce Fonds, et cÆest là une vraie bonne nouvelle, a été réactivé sur décision du Premier ministre et à ma demande", s'est-il félicité, indiquant que la presse "bénéficiera donc de deux sources de subvention directes ou indirectes, via lÆANEP et ce Fonds dÆaide".

Sur le chantier de réformes relatif aux médias digitaux, il a annoncé qu'"un texte réglementaire, et non une loi, sera promulgué au sujet de la presse numérique dont nous voulons légaliser lÆexistence de fait, afin de lui permettre notamment de bénéficier légalement de la publicité et de tout autre forme dÆaide publique à la presse", faisant savoir que "les observations et autres préconisations des professionnels ont été prises en compte dans leur ensemble".

Interrogé sur les constats de dépassements de la part des chaînes de télévision offshore, M. Belhimer a indiqué que lÆAutorité de régulation de la presse audiovisuelle (ARAV) et le ministère de la Communication avaient été contraints plus dÆune fois à réagir pour rappeler à lÆordre certaines télés offshore pour les exhorter au respect de lÆéthique, de la loi, de la vie privée et de lÆhonneur des personnes.

Il a rappelé, dans ce sens, que "faire preuve dÆesprit de tolérance et dÆouverture nÆest pas se montrer faible ou permissif à lÆexcès", faisant remarquer qu'"en cas de récidives et de dépassements intolérables, force restera donc à la loi et des mesures coercitives seraient prises certainement".