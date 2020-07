Une pirogue à moteur transportant des villageois a chaviré dimanche à Guessabo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, faisant au moins six morts, a indiqué dimanche une source sécuritaire.

La pirogue a heurté une roche au milieu du fleuve Sassandra avant de chavirer et cinq enfants et une femme sont morts par noyade. Les secours dépêchés sur les lieux ont sorti des corps de l'eau, et poursuivi des recherches en vue de retrouver d'autres corps ou d'éventuels survivants.

Plusieurs habitants font état de surcharges régulières effectuées par les pirogues sur le fleuve, ces embarcations traditionnelles transportant non seulement plusieurs personnes, mais aussi des lots de bagages.