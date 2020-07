Le bureau de wilaya de l’association nationale "Nadjda" a lancé dimanche à Tébessa son nouveau projet "Chifa" offrant des examens médicaux aux malades à travers les régions enclavées et les zones d'ombre, a indiqué son président Salim Meradi.

"Ce projet de solidarité vise à fournir des consultations médicales spécialisées aux patients dans les régions éloignées de la wilaya dans l’impossibilité de se déplacer vers les établissements hospitaliers", a précisé la même source à l'APS, soulignant que "l'initiative a été prise suite aux constats faits lors des différentes caravanes médicales organisées tout au long de l'année".

"Les membres de l'association, médecins généralistes et spécialistes, pharmaciens, biologistes et paramédicaux, ont lancé cette initiative au cours du mois de Ramadan dernier et l’idée a vu l’adhésion d’hommes d'affaires et des bienfaiteurs dont la contribution financière a permis d’acquérir d'importants équipements médicaux", a ajouté la même source.

"Un électrocardiogramme (ECG), un détecteur à ultra sons, des lecteurs de glycémie, des otoscopes, des therm omètres, des tensiomètres, ainsi que des tables d'examen médical ont été acquis pour permettre à l’équipe médicale d'effectuer des examens, analyses et radiologies", a fait savoir le président de l'association, relevant qu’une quantité importante de médicaments a été acquise au profit de la population ciblée.

A noter que le bureau local de l'association nationale "Nadjda", créé en 2019, comprend plus de 50 praticiens de la santé et vise à aider les habitants des régions éloignées et les zones d'ombre en leur offrant également des colis de vêtement et alimentaires.