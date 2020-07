La Radio algérienne a organisé dimanche une journée de sensibilisation et de mobilisation contre la Covid-19 à travers ses 48 Radios locales et ses chaînes nationales pour faire prendre conscience aux citoyens des dangers du non-respect des mesures barrières, a indiqué le directeur général de la Radio algérienne, Djamel Senhadri.

Dans une déclaration à l’APS, M. Senhadri a précisé que cette Journée de sensibilisation et de mobilisation contre la Covid-19 "fait suite aux orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui avait mis en avant jeudi, lors de la séance de travail sur la situation sanitaire dans le pays, le rôle d’accompagnement devant être assuré par les Radios locales afin de sensibiliser les citoyens sur ce virus mortel et leur faire prendre conscience des dangers du non-respect des mesures barrières". Cette Journée de mobilisation associe les 48 Radios locales, les chaînes nationales, toutes langues confondues, qui diffusent les différents programmes de l’événement, notamment la chaîne I en arabe, la chaîne II en tamazight et la chaîne III en français, ain si que les chaînes thématiques comme Radio Coran et Jil FM, a-t-il ajouté.

A travers cette Journée de sensibilisation, la Radio algérienne se veut "une passerelle entre le citoyen et les pouvoirs publics", a affirmé M. Senhadri. Les auditeurs ont d’ailleurs pu partager leurs expériences, donner leur avis, dire s'ils observent ou non les gestes barrières, notamment le port du masque, et même faire des propositions pour endiguer la propagation de l'épidémie de nouveau coronavirus. Depuis le coup d’envoi de cette Journée de mobilisation à 6h, les Radios locales diffusent des programmes et des reportages poignants visant à inciter les auditeurs à adhérer aux efforts de lutte contre l'épidémie en respectant les gestes barrières et les mesures sanitaires prises par les autorités sanitaires et publiques.

Cette initiative "s’inscrit dans le cadre d’un plan d’action élaboré par l’administration générale » qui s’étalera jusqu’à la sortie de la crise", a-t-il précisé, indiquant que les stations radiophoniques et les principales chaines s’adapteront aux changements imposés par la pandémie, et ce tout au long de la période estivale en présentant des programmes de jeux et des émissions culturelles, artistiques et de sensibilisation. Jusqu’à ce soir 21:00, plusieurs spécialistes de la santé, des économi stes, des psychologues, des sociologues ainsi que des éducateurs, des sportifs, des hommes de culture et des artistes interviendront sur les ondes de ces stations pour transmettre un seul message, à savoir le respect de la distanciation sociale et des mesures préventives ainsi que l’hygiène des mains.

Au studio de la chaîne I, les programmes qui se poursuivent en cette journée de sensibilisation, pour mettre en avant les méthodes de prévention, mettre l’accent sur la nécessité de protéger l’économie nationale et jeter la lumière sur les causes de la recrudescence des contaminations, en citant l’expérience des sportifs et artistes ayant contracté le virus.