L'élargissement du confinement sanitaire à d’autres communes de la wilaya de Tipaza, au-delà des dix déjà concernées par cette mesure "est exclu en la conjoncture actuelle", a indiqué dimanche le wali, Hadj Omar Moussa.

"L'évolution actuelle de la situation épidémiologique ne nécessite pas un élargissement du confinement sanitaire à d'autres ou aux reste des communes", de la wilaya, a indiqué le wali dans une déclaration à l’APS, invitant les citoyens à l’"impératif du respect des mesures de prévention, pour préserver la santé publique", a-t-il dit.

Selon une décision précédente du wali, une dizaine de communes de Tipasa sont actuellement soumises au confinement partiel, suite à l’enregistrement dans ces mêmes localités d’une hausse des cas de Covid-19, rappelle-t-on.

S’agissant des structures affectées à l’accueil et la prise en charge des cas d’infection par le Covid-19, le chef de l’exécutif a fait part de la mobilisation de l’hôtel "La Corne d’or", relevant de l’entreprise de gestion touristique de Tipasa "pour sa mise à la disposition de la direction local e de la santé et de la population, en cas de besoin", a-t-il dit.

M. Hadj Omar Moussa a ajouté que la wilaya dispose actuellement de quatre services Covid-19 respectivement à Koléa, Tipasa, Nadhor et Sidi Ghiles, qui sont dédiés à la prise en charge des cas positifs qui sont soit admis à l’hôpital, soit orientés à suivre, chez eux, le protocole thérapeutique, adopté par le ministère de tutelle, avec un suivi assuré tout au long du traitement", a-t-il encore expliqué.

Il a signalé, en outre, l’intensification des campagnes de sensibilisation et des opérations de désinfection et de nettoyage, avec la distribution, à titre indicatif, de prés de 500.000 bavettes, dans la wilaya, depuis la déclaration de cette pandémie.

Le wali a rassuré que "les autorités publiques sont mobilisées pour garantir la meilleur prise en charge pour chaque cas d’infection", soulignant la "disponibilité de 12 établissements hôteliers qui peuvent être mis à la disposition de la direction de la santé en cas de besoin ".

Il a rappelé, à ce titre, les "pleines prérogatives accordées par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, aux walis, pour accompagner et renforcer les structures sanitaires en moyens de prévention et trouver les solutions adéquates en temps opportun". S ur un autre volet il a indiqué que "les autorisations exceptionnelles accordées précédemment au titre des mesures du confinement, ont été prorogées automatiquement", a-t-il, par ailleurs, ajouté.

Concernant les personnes dont la situation professionnelle requiert un déplacement hors wilaya, vers Alger, Blida, ou Aïn Defla, les "autorisations les concernant sont du ressort des chefs des daïras", a-t-il informé.

Au volet transport, M. Hadj Omar Moussa a affirmé la mobilisation des services de la wilaya, depuis la déclaration de la pandémie, pour garantir les moyens de transport aux employés des administrations et organismes publics, et autres structures du secteur de la santé.

A noter que la wilaya compte 595 cas de Covid-19. Suite aux enquêtes épidémiologiques réalisées, il a été décidé d’imposer des mesures de confinement partiel au niveau de dix communes enregistrant une hausse des cas d’infection.

Cette décision de confinement, fixé à partir de 13h00 jusqu’à 5h00 du matin, pour une dizaine de jours, concerne les communes de Hattatba, Koléa, Bou Ismail, Khemisti, Ain Taguourait, Tipasa, Hadjout, Bourguigua, Merad et Nadhor.