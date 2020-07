Un des invalides de la guerre de libération, le défunt a rejoint les rangs de l’Armée de libération nationale (ALN) en qualité de soldat dans la région M’Chouneche dans la première wilaya historique, puis a été promu au grade de caporal-chef avant de s’implanter dans les frontières algéro-tunisiennes (Base est) où il a été chargé de collecter les cotisations et denrées pour les faire parvenir aux moudjahidine.

Feu Mohamed Rahal a également pris part à plusieurs batailles contre le colonisateur inique toujours dans la première wilaya, lors desquelles il a fait montre de grandes capacités et hautes performances qui lui ont valu la confiance et le respect de ses responsables mais également de ses frères moudjahidine. Il participa, durant la même époque, à nombre d’opérations et d’attaques contre les camps de l’ennemi, à l’instar des casernes de Ouenza et El Meridj et a été grièvement blessé.

Au lendemain de l’indépendance, le défunt a été désigné en qualité de responsable des armes et des équipements à Tamanrasset, puis à Laghouat et Ouargla jusqu’à 1972 lorsqu’il prit sa retraite.

C’est à ce moment-là qu’il prit la décision d’adhérer à l’Association des Grands invalides de l’ALN, et participa à plusieurs manifestations et activités historiques en revenant, du reste, sur son parcours révolutionnaire et le lourd fardeau que les Algériens ont eu à payer afin de recouvrer leur liberté dérobée.

Des interventions qui ont traduit la conviction du révolu du devoir de préserver la mémoire historique et la transmettre aux générations montantes.

En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni a adressé à la famille du défunt et à ses compagnons d’armes, ses sincères condoléances et son entière compassion, priant le Tout-Puissant de l’accueillir en Son vaste paradis et de prêter à ses proches patience et courage.