Le premier prix du concours, lancé en avril dernier, par de l’université Badji Mokhtar d’Annaba, de la meilleure idée innovante dans la cadre de la lutte contre le coronavirus (Covid 19), a été décerné dimanche, à l’étudiant Imad Mezghache de la faculté des sciences de l’ingénierie (spécialité électronique) a-t-on appris du rectorat de cet établissement de l’enseignement supérieur.

Selon l’exposé présenté au siège de l’université en présence des cadres de l’université, des responsables du complexe Sider El Hadjar et des étudiants participants à l’occasion de l’annonce des vainqueurs de concours, Imad Mezghache a été récompensé pour avoir proposé la confection d’une carte d’étudiant intelligente qui assure par le biais du traçage une meilleure protection contre les maladies contagieuses. Le prix d’encouragement a été attribué à l’étudiante Manel Naili et récompense l’idée de la contribution de la géomatique répondant aux besoins de la sécurité civile et appliquée dans le cas de la gestion du Covid-19. Le troisième prix d’honneur a été remis au groupe « Koun Wai » (Sois conscient) qui a imaginé et mis en place toute une campagne de sensibilisation aux risques encourus face à la pandémie. Au total, 13 projets ont été proposés lors de ce concours récompensant les meilleures idées innovantes relatives à la lutte contre cette pandémie et la prise en charge des malades en explorant plusieurs thématiques telles que la géomatique, l’informatique, l’automatique et l’informatique industrielle, la médecine et l’odontologie, la mécanique et l’électronique, la sociologie et la psychologie. Ce concours a été organisé par l’université Badji Mokhtar d’Annaba en collaboration avec son partenaire industriel Sider El Hadjar.