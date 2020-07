L'attaquant international algérien Saïd Benrahma continue de se comporter admirablement dans le championnat anglais en signant samedi, un doublé pour son club Brentford, victorieux 3-1 (mi-temps: 1-1) sur le terrain de Derby County en match comptant pour la 43e journée de Championship (2e div. anglaise de football). Benrahma (25 ans), qui a inscrit ses deux buts aux 49e et 64e minutes, a permis à son équipe de conforter sa 3e place au classement général avec 78 points, derrière le leader Leeds (81 pts- 1 match en moins) et le dauphin West Bromwich Albion (80 pts, 1 match en moins).

Brentford qui remporte ce samedi son 7e succès consécutif, a ouvert le score dés la 3e minute par Olie Watkins.

A trois journées de la fin du championnat, Brentford est bien placé dans la course à l'accession en Premier League. A l'issue du championnat, les deux premières équipes iront directement au palier supérieur, alors que les 3e, 4e, 5e et 6e joueront les play-offs d'accession pour l'élite.

Grâce à doublé qui s'ajoute au triplé inscrit lors de la 41e journée face à Wigan (3-0), l'enfa nt d'Aïn-Témouchent porte ainsi son total à 17 buts auxquels s'ajoutent 9 passes décisives.

L'attaquant algérien continue d'attirer les convoitises des grands clubs anglais dont Arsenal, Chelsea et Manchester United, désireux de s'attacher ses services lors du prochain mercato estival.