Le président palestinien a "informé son homologue sud-africain des derniers développements politiques et des plans israélo-américains d'annexion des terres palestiniennes en Cisjordanie occupée", lui précisant que "ce plan est rejeté par les Palestinienne, sur le plan arabe et international, car il constitue une violation des résolutions de légitimité internationale et met fin au processus politique", rapporte l'agence WAFA.

Pour sa part, le président sud-africain a affirmé la position de son pays en faveur de la cause palestinienne et sa "disponibilité permanente à soutenir la Palestine dans les forums internationaux, à travers sa présidence de l'Union africaine Et comme membre du Conseil de sécurité", selon la même source.

Le président Abbas a "apprécié les positions de l’Afrique du sud, rejetant les plans d’annexion israéliens des terres palesti niennes", le remerciant du "soutient sans limite de son pays au peuple Palestinien". Le président Abbas a évoqué la deuxième vague de la pandémie du virus Corona qui a frappé les territoires palestiniens occupés et les mesures prises par les Palestiniens pour limiter sa propagation, appréciant les efforts déployés par l'Afrique du Sud dans ce domaine. Les relations bilatérales distinguées entre les deux pays ont été également discutées et les moyens de les améliorer dans l'intérêt des deux peuples amis, au cours de la conversation téléphonique entre les deux dirigeants.