La police chinoise a démantelé 57 groupes impliqués dans la divulgation d'informations personnelles à des fraudeurs par téléphone et Internet, avec l'arrestation de plus de 460 suspects, a annoncé le ministère de la Sécurité publique.

Ces groupes ont envoyé de fausses publicités en ligne aux individus souhaitant demander des prêts afin de les pousser à communiquer leurs informations personnelles, selon le ministère, cité par l'agence Chine Nouvelle. En utilisant ces informations obtenues illégalement, les fraudeurs ont ciblé les demandeurs de prêts, et les ont escroqués sous couvert de prélèvement de "commissions" et de "cautions".

Dans le cadre d'une affaire récemment résolue dans la province du Jiangsu, les groupes en ligne ont collecté environ 400.000 informations personnelles auprès des demandeurs de prêts et les ont vendues aux fraudeurs.

Un responsable du ministère a indiqué que la police continuerait de lutter contre ces crimes en maintenant une forte pression. Le public est aussi appelé à rester vigilant face aux activités frauduleuses de ce genre.