La maîtrise de la numérisation et des technologies et l’activation du rôle du citoyen en l’impliquant dans l’équation sécuritaire constituent "le défi du système sécuritaire", a indiqué mercredi à partir de Annaba le directeur des moyens techniques à la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), le contrôleur de police, Zineddine Maâkouf.

"Le système sécuritaire national oeuvre, à travers le processus de modernisation et de numérisation, à permettre une lutte efficace contre toute forme de criminalité tout en impliquant le citoyen, un élément essentiel dans ce domaine", a précisé le contrôleur de police lors de la cérémonie d'inauguration d’infrastructures sécuritaire dans la wilaya de Annaba à l’occasion de la célébration du 58ème anniversaire de la fête de l’indépendance et de la jeunesse.

La sûreté nationale dispose d’un réseau de 1.300 km de fibres optiques "liant les différentes institutions et structures de sécurité, pour une action numérique efficace, notamment en matière de gestion des salles de garde à vue et d’investigation via les empreintes numéri que", a rappelé, à ce propos, le contrôleur de police Zineddine Maâkouf.

Ces actions permettront de promouvoir le rendement des services de la Police et la consécration du principe des droits de l’Homme, a souligné le même responsable. Au cours de sa visite à Annaba, le directeur des moyens techniques à la DGSN a procédé à l’inauguration du siège du service régional des moyens techniques, implanté à Sidi Achour, dans la ville d’Annaba, et deux sûretés urbaines, à El Kalitoussa (commune de Berrahal) et Sidi Achour au chef lieu de wilaya.

Dans la commune d’El Bouni, le contrôleur de police Maâkouf a procédé à l'inauguration d’un célébatorium.