Les exportations des produits culturels et de divertissement sud-coréens ont franchi le cap de 10 milliards de dollars pour la première fois en 2019, grâce à l'essor des jeux vidéo et du secteur de la propriété intellectuelle, révèle un rapport publié par le gouvernement.

Les exportations combinées d'environ 2.500 entreprises dans 11 secteurs liés à la culture et au divertissement ont atteint l'année dernière 10,4 milliards de dollars, soit une hausse de 8,1% par rapport à l'année 2018, selon les statistiques annuelles sur l'industrie des contenus publiées conjointement par le ministère de la Culture, du Sport et du Tourisme, et l'Agence coréenne des contenus créatifs. Les secteurs étudiés comprennent les cinémas, émissions, publication, musiques, jeux-vidéos, bandes dessinées, dessins animés, publicité, personnages, information et savoir, ainsi que les solutions de contenu.

Par volume, le secteur de jeux vidéo était le plus grand exportateur avec 6,98 milliards de dollars, une hausse de 8,9% en glissement annuel, suivi de la propriété intellectuelle concernant des pers onnages qui a connu une progression de 10,7% pour s'établir à 824,9 millions de dollars.

Les produits musicaux exportés ont atteint 640 millions de dollars, une hausse de 13,4%, grâce à la demande accrue en Amérique du Nord et dans le reste du monde pour la musique de K-pop.

Les exportations des produits d'information et de savoir ont grimpé de 4,2% à 660,4 millions de dollars.

Les exportations dans les secteurs de la publication, du cinéma et de la publicité ont cependant connu respectivement une baisse de 13,8%, 9% et 7,5%.

Le rapport note aussi que les ventes combinées de l'ensemble de l'industrie culturelle ont augmenté de 4,9% sur un an à 125.400 milliards de wons, un chiffre supérieur à la moyenne de l'industrie de 3,8% au cours de cinq dernières années.