Dans deux correspondances adressées au chef de la sûreté de wilaya d’Alger et au commandant du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale d’Alger, les services de la wilaya ont précisé que "les journalistes, techniciens et travailleurs de la presse publique, relevant de l’Etablissement public de télévision (EPTV), de la Télédiffusion d'Algérie (TDA), de la Radio nationale, toutes chaînes confondues, et d’Algérie Presse Service (APS) sont autorisés à se déplacer entre les wilayas sur simple présentation d’un ordre de mission signé par leurs employeurs". Dans ses correspondances, la wilaya d’Alger a prié les services concernés d’instruire leurs services à l’effet de faciliter la mission des agents concernés par ces autorisations.