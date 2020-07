Pas moins de 23 personnes ont péri suite à des glissements de terrain au Népal, tandis que 35 autres sont toujours portées disparus à la suite des pluies torrentielles de mousson qui s'abattent sur le pays, a déclaré un responsable local. Selon le porte-parole de l'Autorité de gestion et de réduction des risques de catastrophe, Janardan Gautam,

les glissements de terrain ont touché 9 des 77 districts du pays et ont bloqué plusieurs routes et autoroutes. Jeudi, le Centre météorologique du pays a mis en garde contre de fortes précipitations prévues ce weekend, prévenant que des dizaines de rivières risquent d’inonder plusieurs villes et villages à travers le pays.

Lors d’un discours télévisé à la nation, le Premier ministre népalais, Sharma Oli a déclaré que le gouvernement avait largement mobilisé les forces de sécurité pour secourir les personnes touchées par les glissements de terrain.

Des centaines de personnes meurent chaque année au Népal, lorsque les pluies de mousson déclenchent des glissements de terrain et des inondations.

En 2019, plus de 100 personnes ont péri dans des glissements de terrain et des ino ndations à travers le pays, selon l'autorité nationale de gestion des catastrophes.