Le gouvernement nigérien a adopté vendredi en Conseil des ministres un projet de Politique nationale en Science, Technologie et Innovation au service du développement du pays (POSTINI), ont rapporté samedi des médias, citant une source officielle.

Sa mise en oeuvre vise notamment "le développement du cadre institutionnel des politiques en matière de Science, de Technologie et d'Innovation, le renforcement de l'enseignement de la science, de la technologie et de l'innovation, la création des centres d'excellence de formation, de la recherche et de l'innovation en sciences et technologies" dans le pays, a indiqué le gouvernement dans un communiqué. Selon la même source, "la science, la technologie et l'innovation, constituent les moteurs de la croissance socio-économique", et "les sociétés qui ont trouvé des solutions adéquates à leurs multiples défis de développement ont dû privilégier les connaissances et les compétences scientifiques, la technologie et ont fait la promotion de la culture de l'innovation".

L'adoption de ce projet de texte, a-t -on souligné, répond à l'engagement des ministres africains chargés de la science, de la technologie et de l'innovation, à la réunion de Nairobi le 3 avril 2012, d'"élaborer et de mettre en oeuvre des politiques, des stratégies et des plans d'actions de Science, de Technologie et d'Innovation (STI) aux niveaux régional et national". Elle répond aussi à la directive de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao), prise à Yamoussoukro le 29 juin 2012, avec pour objectif de "favoriser la coopération et de parvenir à un développement économique et social durable à travers la mise en oeuvre d'une politique (dans ce sens) pour satisfaire les besoins actuels et à venir des peuples et leur garantir une meilleure qualité de vie".

"Le présent projet de politique nationale en matière de Science, de Technologie et d'Innovation, vise à honorer l'engagement du Niger et à mettre la science, la technologie et l'innovation au service du développement de notre pays", a conclu le communiqué.