"Des programmes pédagogiques modernes sont impératifs pour la prise en charge des personnes autistes, suivant chaque cagoterie d’âge, en vue de renforcer le système de prise en charge actuel, notamment au volet de la réadaptation", ont estimé les participants à cette visioconférence, organisée en application des mesures préventives contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Les intervenants à cette visioconférence, organisée à l’initiative d’associations actives du domaine, ont, également, plaidé pour la "nécessaire formation de ressources humaines complémentaires, considérées à la base du système de prise en charge des autistes". "Il faut exploiter les importantes ressources disponibles en Algérie, pour développer le système de prise en charge de cette catégorie, représenté (système) par les associations et les centres nationaux spécialisés, englobant de nombreux praticiens ayant acquis une expérience dans le domaine, et qui de plus ont exprimé leur désir d’échanger des informations avec les parents", ont-ils souligné, en outre.

Pour Abdelaziz Thani Youcefi, un ingénieur en intelligence artificielle à Dubaï, il est impératif de mettre en place une stratégie pour la prise en charge des enfants autistes, "en vue de les préparer pour l’avenir et en faire des personnes innovantes", a-t-il dit, signalant des "études qui ont démontré que ceux-ci possèdent des dons extraordinaires". Il a plaidé, à cet effet, pour "l’équipement des centres spécialisés du domaine, avec les plus récentes technologies, dans un but de relever leur niveau d’encadrement, et d’aider à corriger et améliorer leur comportement".

Le psychologue Hafidh Bouzid a, quant à lui, plaidé pour une "implication des parents dans la prise en charge de leurs enfants autistes, au vue du temps, qu’ils passent avec eux ", tout en soulignant l’importance de l’échange d’idées et des expériences entre les associations.

Outre le volet réadaptation, les participants à cette visioconférence ont, également, abordé l’importance du diagnostic précoce de l’autisme.

A l’imag e du Dr Nadjia Mahi, psycho-pédiatre à l’hôpital de Paris, qui a souligné "l’importance du diagnostic précoce, en vue d’une prise en charge du jeune enfant, pour le faire sortir de son isolement", a -t-elle indiqué.

Son idée est corroborée par Dr Abdelhakim, un ergothérapeute du sultanat d’Oman, qui a affirmé l'"impossibilité de confirmer un cas de trouble du spectre de l’autisme, en une séance ou deux".

"Pour cela, il faut plusieurs séances, à raison de deux ou trois par semaine", a- t-il dit.

Cette visioconférence a été couronnée par l’émission d’une série de recommandations visant l’amélioration de la prise en charge des autistes, dont la priorité d’élaboration d’un plan national pour l’autisme.