Les autorités régionales en Galice et aux Pays Basque ont annoncé, samedi, que près de 500 personnes testées positives au Covid-19 sont interdites de participer aux élections régionales qui se tiendront, dimanche, dans les deux communautés autonomes.

Le vice-président du gouvernement régional de Galice, Alfonso Rueda, a indiqué que le département régional de la Santé a informé les 300 personnes concernées de l'impossibilité d'aller voter lors des élections de dimanche.

Selon les données fournies ce samedi par le ministère de la santé, il y a 259 cas actifs de COVID-19 en Galice, et des dizaines attendent les résultats des tests.

Dans ce sens, Rueda a appelé la population à faire preuve de "responsabilité", car aucun dispositif de surveillance ne sera établi pour contrôler ces personnes.

De son côté, le Conseil Electoral Central a approuvé les mesures adoptées par le Gouvernement régional Basque visant à interdire 160 personnes infectées par le coronavirus de voter lors du scrutin régional.

Cette mesure a pour objectif de "prévenir la propagation indésirable" d u coronavirus et de "préserver la santé" des citoyens, souligne le Conseil.

Un total de 4,5 millions de Basques et de Galiciens reviendront aux urnes après l'avance des élections régionales au 12 juillet.