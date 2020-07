Le ministère britannique de la Santé et des Affaires sociales a annoncé samedi le décès de 148 nouveaux patients atteints du COVID-19 à la date de vendredi après-midi, portant le nombre total de décès liés au coronavirus dans le pays à 44.798.

Ces chiffres incluent les décès dans tous les milieux, y compris les hôpitaux, les maisons de soins et la communauté en général.

Par ailleurs, a indiqué le ministère, à la date de samedi matin, 288.953 personnes avaient été testées positives à la maladie au Royaume-Uni, soit une augmentation de 820 en une journée. Selon les chiffres publiés vendredi par le groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences (SAGE), le taux R -le nombre de personnes infectées par une seule personne atteinte du COVID-19- a légèrement augmenté en Angleterre cette semaine pour atteindre un chiffre situé entre 0,8 et 1,0.

Ces données sont les plus récentes depuis que le confinement de l'Angleterre a été assoupli pour permettre aux gens de se rendre dans les pubs, bars et restaurants.