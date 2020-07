Les Etats-Unis ont recensé samedi 66.528 nouveaux cas de Covid-19 en 24h, un nouveau record pour ce pays, le plus durement frappé au monde par la pandémie, selon l'Université Johns Hopkins.

Le nombre total de cas confirmés depuis le début de l'épidémie s'élève samedi à 3.242.073, selon cette université basée à Baltimore (est) et dont les bilans font référence.

Le nombre de décès s'élève quant à lui à 134.729, soit 760 de plus que vendredi. Le nombre quotidien de nouvelles infections a dépassé les 60.000 pour la cinquième journée d'affilée aux Etats-Unis où, de l'aveu même des autorités sanitaires, l'épidémie est hors de contrôle dans plusieurs Etats.

Pour la première fois, le président Donald Trump a porté un masque publiquement samedi, à l'occasion d'une visite dans un hôpital militaire près de Washington. M. Trump, qui minimise la gravité de la pandémie, était jusqu'à présent rétif à cette mesure de prévention, à l'instar d'un grand nombre de ses partisans.

Les deux tiers des Américains désapprouvent désormais la gestion de la pandémie par M. Trump, selon un sondage ABC publié vendredi , contre une moitié en avril. Les sondages pour l'élection du 3 novembre donnent neuf points d'avance en moyenne à son adversaire, le démocrate Joe Biden.