Plus de 12.741.270 cas de contamination ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie et au moins 6.792.900 malades sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 134.815 décès pour 3.247.782 cas.

Au moins 995.576 personnes y ont été déclarées guéries.

Les autres pays les plus touchés sont le Brésil avec 71.469 morts pour 1.839.850 cas, le Royaume-Uni avec 44.798 morts (288.953 cas), l'Italie avec 34.945 morts (242.827 cas) et le Mexique avec 34.730 morts (295.268 cas). La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao) a officiellement dénombré un total de 83594 cas (sept nouveaux entre samedi et dimanche), dont 4.634 décès et 78.634 guérisons.

L' Europe totalisait dimanche à 11h00 GMT 202.399 décès pour 2.828.270 cas, les Etats-Unis et le Canada 143.624 décès (3.355.128 cas), l'Amérique latine et les Caraïbes 143.176 décès (3.324.405 cas), l'Asie 42.852 décès (1.734.122 cas), le Moyen-Orient 20.199 décès (909.922 cas), l'Afrique 12.976 décès (578.055 cas), et l'Océanie 137 décès (11.371 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par des agences auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).