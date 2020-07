Le wali de Sétif, Mohamed Belkateb, a donné samedi après-midi des instructions fermes pour l’ouverture "dans les plus proches délais" de nouveaux centres de dépistage du Covid-19 en dehors du CHU "Abdennour Mohamed Saâdna".

Intervenant au cours d’une rencontre au siège de la wilaya avec les membres du comité de suivi de l’épidémie, le responsable de l’exécutif local a insisté sur l’ouverture de centres de dépistage et d’examen des cas suspects en dehors du CHU pour réduire la pression sur cet établissement vers lequel se dirigent tous les cas suspects sur l’ensemble du territoire de la wilaya. L’ouverture du centre d’examen et de dépistage de la cité Belir au chef-lieu de wilaya depuis quelques jours a relativement réduit la pression sur le CHU d’où la nécessité d’ouvrir dans les meilleurs délais d’autres centres à l’établissement hospitalier de la cité "El Hidhab" et un autre à "El Maabouda" pour une prise en charge meilleure des cas suspects d’infection par le Covid-19, a ajouté le wali.

Le responsable de la wilaya a appelé à réserver des hôtels sur le budget de wilaya pour héberger dans des conditions convenables les staffs médicaux et paramédicaux et de réserver d’autres hôtels pour les cas suspects, affirmant que les services de wilaya prendront en charge toutes les dépenses couvrant les besoins du secteur de la santé en matière de moyens de protection ou équipements dont l’acquisition de citernes d’oxygène de secours pour les hôpitaux de Sétif et El Eulma en application des instructions du président de la République M. Abdelmadjid Tebboune.

Le wali a en outre considéré que la situation est "exceptionnelle et requiert des mesures exceptionnelles d’urgence et chacun doit assumer ses responsabilités dans les domaines de compétences respectifs". Des solutions "effectives", a affirmé le wali, doivent être apportées dont la réquisition des médecins des résidences universitaires en congé pour combler le manque en personnel médical et le transfert des malades vers les autres hôpitaux de la wilaya dont ceux de Béni Aziz et Béni Ouerthilène disposant chacun de 120 lits. La rencontre tenue en présence de médecins, de chefs de services et des acteurs du secteur a abordé diverses questions liées à l’évolution de l’épidémie dans la wilaya et aux préoccupations des personnels se trouvant dans les premiers rangs de la lutte contre le nouveau coronavirus.