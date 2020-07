La Direction de la santé et de la population de la wilaya de Sétif a formellement démenti, dans une correspondance adressée au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, les chiffres sur le nombre de décès par COVID-19 dans cette wilaya, déclarés par le quotidien Liberté dans un article paru samedi.

Les chiffres déclarés par ce quotidien, dans un article intitulé "Sétif endeuillé", paru le 11 du mois courant, "ne sont pas justifiés et ne reflètent pas la situation épidémiologique de la wilaya, et que nos déclarations des décès Covid-19 sont officialisées par les résultats du PCR et le certificat descriptive des décès", lit-on dans cette correspondance. Ainsi, selon cette source, les 19 décès à l'EPH d'El Eulma, annoncés par ce quotidien, n'ont pas de lien avec la Covid-19 et confirmés par PCR, ni encore les 09 décès du CHU de Sétif. La Direction de la santé et de la population de Sétif a déploré 03 décès pour toute la wilaya, durant la journée du 10 du mois courant (01 cas au CHU de Sétif, 01 à l'EH d'Ain Azel et 01 autre à l'EPH d'Ain El Kebira), pour 03 autres cas durant la journée du samedi 11 juillet (01 au CHU de Sétif, 01 à l'EPH d'Ain Oulmène et 01 décès à l'EPH de Bougaa).

Selon le décompte par établissement hospitalier, contenu dans cette correspondance, pour la période allant du 01 au 11 juillet, le CHU de Sétif a enregistré 06 décès, l'EH d'Ain Azel 10, les EPH d'El Eulma 08, Ain Oulmène 15, Bougaa 06, Ain El Kebira 03 et Beni Ourtilane 03 décès.