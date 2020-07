Le jouer de 20 ans, transféré en décembre dernier en provenance du NA Husseïn-Dey, a inscrit le deuxième but des "Sang et Or" en seconde période (55e). Les autres réalisations ont été l'oeuvre de Youssef Abdelli (34e), Selmi Mbarki (35e) et Mouhib Selmi (88e).

Il s'agit de la deuxième confrontation amicale ayant opposé les deux équipes en une semaine.

Lors du premier match amical, le club tunisois s'est imposé sur le même score grâce notamment à des buts des deux autres joueurs algériens, Abderrahmane Meziane et Abderraouf Benguit.

Les joueurs de l'entraîneur Moaïne Chaâbani, double tenants du titre et leaders au classement du championnat avec 10 points d'avance sur le CS Sfaxien, se préparent à la reprise du championnat, prévue le 2 août prochain. La compétition est suspendue depuis mars dernier en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19). L'EST compte dans son effectif quatre a utres joueurs algériens : les défenseurs Abdelkader Bedrane et Lyes Chetti, le milieu offensif Billel Bensaha et l'attaquant Tayeb Meziani. Ce dernier est annoncé sur le départ. Le fait de considérer les joueurs nord-africains comme des locaux, suite à une décision prise par l’UNAF (Union nord-africaine de football), a permis aux clubs tunisiens de faire leur marché en Algérie. La Tunisie est pour le moment la seule nation à adopter cette mesure, qui a fait l'objet de réclamation par la Fédération algérienne (FAF) auprès de la Confédération africaine (CAF).