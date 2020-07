Le président de la JS Kabylie, Cherif Mellal, a appelé jeudi à Tizi-Ouzou, la Fédération algérienne de football (FAF) à prendre une décision définitive concernant la reprise des compétitions, actuellement suspendues en raison de la pandémie de coronavirus.

S'exprimant lors d'un point de presse au siège du club, le président Mellal a interpellé le bureau fédéral de la FAF à "trancher la poursuite ou la suspension définitive du championnat national" lors de sa réunion qui se tiendra mercredi prochain.

"Il faut prendre une décision", a-t-il déclaré, expliquant que la suspension actuelle des compétitions "fait perdre de d'argent chaque mois aux clubs, qui sont déjà déficitaires, et fait fuir les sponsors qui hésitent à aider les clubs faute de compétition, et donc de publicité pour eux".

A ce titre, il a assuré qu'en cas de reprise, les "Jaune et Vert" sont prêts à disputer les huit journées restantes du championnat, malgré les quatre mois de confinement.

"Nous avons déjà une équipe en place et un protocole médical performant et nous sommes prêts à reprendre la compétit ion", a-t-il dit.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a indiqué jeudi qu'il a été décidé de ne pas autoriser "pour le moment" la reprise des compétitions sportives, dont les différents championnats footballistiques, "conformément aux recommandations du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie de Covid-19 et au vu du caractère imprévisible de l'évolution de la situation épidémiologique, marquée par une recrudescence importante au niveau mondial".

Dans le cas où il sera décidé de suspendre définitivement la compétition, Mellal réclame de "procéder à l'épuration des affaires pendantes devant les instances judiciaire (affaire des écoutes téléphoniques du directeur général de l'ESS) et sportive (le Tribunal arbitral du sport pour MCA-USMA). Dans le même sillage, Mellal a également lancé un appel aux instances sportives pour "venir en aide aux équipes qui vivent une situation difficile en raison de cette crise sanitaire, comme cela se fait dans plusieurs pays au monde".

"Tout est en stand-by, on ne peut rien faire tant qu'on n'est pas fixé sur l'issue de la compétition, ni négocier avec les joueurs, ni en libérer, ni recruter d'autres", a-t-il soutenu.

Sur un autre registre et concernant sa condamnation par la justice mardi à deux mois de prison ferme et 20.000 DA d'ame nde suite à une plainte pour diffamation déposée par l'ancien président du club, Mohand-Cherif Hannachi, Me Meftah Larbi, du collectif d'avocats du club, a indiqué que Mellal fera appel de ce jugement.

"C'est un jugement de première instance contre lequel nous allons faire appel", a-t-il souligné.

La nouvelle direction "a fait face, à sa venue, à une situation financière difficile et réglé beaucoup de dettes envers des anciens joueurs et dirigeants du club héritées de l'ancienne direction", a soutenu, pour sa part, Mellal, faisant savoir que "les dettes de la JSK auprès des impôts dépassent le capital même du club".