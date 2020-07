L'ES Sétif a confirmé vendredi le transfert de l'ailier droit international algérien des moins de 20 ans (U-20) Ishak Boussouf, pour un contrat de cinq ans avec la société faîtière City Football Group, contre un chèque de 900.000 euros et jouera sa première saison au KV Courtrai (Div.1 belge), a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football.

Le natif de Mila (Est de l'Algérie), âgé de 18 ans, jouera sa première saison (2020-2021) à titre de prêt au KV Courtrai, avant d'endosser la saison d'après (2021-2022) le maillot du PSV Eindhoven (Div.1 néerlandaise), précise l'Entente dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, soulignant que le joueur va se déplacer pour passer la traditionnelle visite médicale après la levée du confinement.

Boussouf pourrait rejoindre Manchester City (Premier League anglaise de football), où évolue l'ailier international algérien Riyad Mahrez, "s'il parviendrait à s'imposer.

Dans le cas contraire, il rejoindra le club de Lommel SK (Div.2 belge)", poursuit l'ESS. "Les négociations avec le City Football Grou p ont duré quatre mois. Le joueur a signé son contrat le mercredi 8 juillet, l'ensemble des documents ont été envoyés par internet. L'ESS va bénéficier de 10% du montant d'un futur transfert du joueur. Après la levée du confinement, l'Entente va signer un contrat avec cette société pour le transfert de jeunes joueurs du club à l'étranger", poursuit le communiqué.

Auteur de belles prestations sous le maillot sétifien, Boussouf n'a pas tardé à taper dans l'oeil de recruteurs étrangers.

En janvier dernier, il avait reçu deux offres de l'AS Monaco et du Stade rennais, mais il a préféré prolonger son contrat de deux saisons avec l'Entente.

Le City Football Group est une société faîtière créée afin d'administrer les relations entre différents clubs liés à Manchester City. Cette société est elle-même gérée par une holding du nom de Abu Dhabi United Group (ADUG), qui détient 78% des parts, par un consortium d'entreprises publiques de Chine, China Media Capital et CITIC Group, qui détient 12 % des parts, et par la multinationale américaine Silver Lake Partners (10 % des parts). Huit clubs ont rejoint le City Football Group : New York City FC (Etats-Unis), Melbourne City FC (Australie), Yokohama F. Marinos (Japon), Gérone FC (Espagne), Club Atlético Torque (Uruguay), Sichuan Jiuniu FC (Chine), Mumba i City FC (Inde) et Lommel SK (Belgique).