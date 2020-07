Cette maladie chronique (qui se définit comme "un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation" selon la Fédération Française des Diabétiques) entraîne une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire un taux de sucre dans le sang qui est constamment trop élevé.

Il existe deux formes de diabète : le diabète de type 1 est une maladie auto-immune et apparaît généralement durant l'enfance ; le diabète de type 2 (qui représente 90 % des cas) survient plutôt autour de 40 ans.

Lorsque le diabète n'est pas pris en charge ou que le traitement est mal suivi, des symptômes graves peuvent apparaître : troubles de la vision (rétinopathie diabétique), troubles rénaux (néphropathies), risque cardiovasculaire accru (accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde...), problèmes dentaires...

JE SUIS DIABÉTIQUE : QU'AI-JE LE DROIT DE MANGER AU PETIT-DÉJEUNER ?

On le sait : une fois la maladie diagnostiquée, il est important de limiter drastiquement notre consommation de sucre quotidienne. Ainsi, les aliments sucrés ne doivent pas représenter plus de 10 % de l'apport énergétique journalier - soit 50 grammes de sucre maximum par jour !

"C'est une recommandation de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui devrait être suivie par tous, affirme Mélanie Mercier, diététicienne-nutritionniste. Toutefois, chez une personne diabétique, c'est une règle à suivre absolument car une situation d'hyperglycémie peut favoriser le développement de complications graves - au niveau des yeux, des reins, du cœur..."

Quels sont les aliments à éviter au petit-déjeuner ? "On essaye au maximum d'éviter les produits industriels très sucrés, recommande Mélanie Mercier. Il ne s'agit toutefois pas de les bannir : on peut les consommer de façon occasionnelle, le dimanche matin par exemple" :

La pâte à tartiner industrielle : "on peut préparer soi-même une pâte à tartiner pauvre en sucre !",

La confiture : "1 cuillère à soupe de confiture (maison ou industrielle), c'est déjà 20 g de sucre",

La brioche : "idem pour la baguette et tous les pains blancs qui sont très sucrés",

Les céréales vendues dans le commerce : "mieux vaut privilégier les oléagineux ou les flocons d'avoine",

Le jus de fruit : "même fait maison ou 100 % pur jus, il fait monter la glycémie".

5 IDÉES DE PETIT-DÉJEUNERS SAINS POUR LES DIABÉTIQUES

Quel est le menu ? "Un petit-déjeuner sain pour une personne diabétique se compose d'1 boisson chaude + 1 source de fibres + 1 matière grasse + 1 produit laitier + 1 fruit" développe la spécialiste. Quelques exemples :

1 thé vert sans sucre + 1 tranche de pain complet + 10 g de beurre + 1 yaourt sans sucre + 2 clémentines,

1 café sans sucre + 1 bol de fromage blanc + 1 belle poignée de flocons d'avoine + quelques noisettes + 1 pomme,

1 thé noir avec du lait + 1 tranche de pain aux céréales + 1 c. à c. d'huile d'olive + 1 fromage blanc à la compote sans sucre,

1 bol de lait chaud avec du cacao sans sucre + 1 barre de céréales maison + quelques dattes séchées,

1 café au lait sans sucre + 2 biscottes + 1 c. à s. de purée d'amandes + 1 morceau de fromage + 1 grappe de raisin.

Le conseil de la diététicienne : "pensez aussi au petit-déjeuner continental : 1 café + 1 tranche de saumon fumé ou de jambon + 1 tranche de pain complet + 1 œuf à la coque, c'est également un petit-déjeuner sain, bien qu'inhabituel !"