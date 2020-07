DIABÈTE : DE QUOI PARLE-T-ON EXACTEMENT ?

Le diabète est une maladie chronique et, plus précisément, " un trouble de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage des sucres apportés par l'alimentation " selon la Fédération Française des Diabétiques.

Très concrètement, lorsqu'une personne non-diabétique consomme des glucides (c'est le sucre qu'on ajoute dans le café, mais aussi les pâtes, la sauce tomate industrielle, le croissant du matin...), ils sont transformés en glucose lors de la digestion. Le glucose est alors stocké dans les cellules grâce à une hormone : l'insuline, puis le glucose est libéré dans le sang (par exemple : en cas d'effort physique) par une autre hormone : le glucagon.

Problème : chez une personne diabétique, le système insuline/glucagon ne fonctionne pas, ce qui se traduit par un taux de glucose dans le sang trop élevé quasi en permanence : on parle d'hyperglycémie chronique.

Il existe deux types de diabète :

Le diabète de type 1 est le plus rare. Cette maladie auto-immune se caractérise par une impossibilité pour le glucose d'être stocké dans les cellules.

Le diabète de type 2 représente 90 % des cas. Il s'agit d'un défaut de fonctionnement de l'insuline, qui est insuffisamment efficace par rapport à la quantité de glucose qui circule dans le sang.

À savoir. D'après l'OMS, le nombre de diabétiques de type 2 dans le monde est passé de 108 millions à 422 millions entre 1980 et 2014. En France, 3,7 millions de personnes souffrent de diabète, type 1 et type 2 confondus.

DIABÈTE : QUELS SONT LES SYMPTÔMES QUI DOIVENT M'ALERTER ?

Le diabète de type 1

Le diabète de type 1 apparaît généralement durant l'enfance. Les symptômes de cette hyperglycémie chronique auto-immune sont facilement reconnaissables :

Une augmentation du besoin d'uriner. L'enfant a besoin de " faire pipi " fréquemment, de jour comme de nuit, et présente des urines abondantes (on parle de polyurie),

Une augmentation de la soif. L'enfant a constamment soif et la bouche sèche (polydipsie),

Une perte de poids. L'enfant maigrit sans raison, malgré un appétit normal voire important,

Une fatigue importante. L'enfant dort beaucoup, se plaint d'être fatigué.

Une vision trouble. L'enfant se plaint de " voir flou ", surtout en fin de journée. Si le diabète n'est pas pris en charge, des symptômes plus prononcés apparaissent : des nausées et des vomissements (surtout après les repas), une perte d'appétit, une somnolence durant la journée, des troubles de la vue (l'enfant voit flou, voit des taches noires...) ou encore des urines avec une odeur "piquante".

Le diabète de type 2

Le diabète de type 2 apparaît généralement chez les personnes âgées de plus de 40 ans. Il est à noter qu'il existe un facteur familial : ainsi, si l'un de vos deux parents est diabétique de type 2, votre risque d'être malade est de 40 %. Si vos deux parents sont atteints, ce risque grimpe à 70 %. Les symptômes du diabète de type 2 sont les suivants :

Une augmentation du besoin d'uriner (polyurie),

Une augmentation de la soif (polydipsie),

Une perte de poids sans raison (malgré un fort appétit),

Une fatigue anormale,

Des démangeaisons au niveau des organes génitaux,

Une cicatrisation anormalement lente en cas de plaie, de brûlure...,

Des problèmes de vue (vision trouble),

Des infections plus fréquentes (grippe, cystite,...).

JE SUIS (PEUT-ÊTRE) DIABÉTIQUE : QUE FAIRE ?

À savoir. L'Assurance Maladie propose un test pour connaître vos risques d'être diabétique.

Première étape : prendre rendez-vous chez votre médecin traitant ou chez un médecin généraliste. Celui-ci prescrira un dosage de la glycémie : si le résultat de la prise de sang est supérieur à 1,26 g/L (ou 7 mmol/L) à jeun et à deux reprises, le diagnostic de diabète sera posé.

Le médecin généraliste (ou diabétologue) pourra alors prescrire des examens complémentaires afin de déterminer le type de diabète et le traitement nécessaire : un bilan sanguin, un bilan lipidique (cholestérolémie), un bilan de la fonction rénale, un bilan urinaire à la recherche d'une atteinte rénale, un électrocardiogramme ou encore une consultation ophtalmologique.